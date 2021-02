Peter Maes heeft nog een rekening te vereffenen met KRC Genk: "Ook voor die reden zou ik zeer graag winnen"

Er staan enkele leuke wedstrijden op het programma in de volgende ronde van de Croky Cup. Zo zal onder meer STVV het moeten opnemen tegen KRC Genk in een Limburgse derby. Peter Maes, de trainer van de Kanaries, is alvast strijdvaardig.

STVV haalde het woensdagavond met 0-2 op het veld van Lokeren-Temse en zo mag de Belgische eersteklasser naar de volgende ronde van de Croky Cup. Daarin zal de ploeg het opnemen tegen KRC Genk. Peter Maes kent KRC Genk natuurlijk goed, want hij was er zelf in het verleden nog aan de slag als trainer. Hij wil dan ook zeer graag winnen. "Een Limburgse derby is altijd speciaal en ik ben er zelf ontslagen als trainer net voor de halve finales van de beker van België. Ook voor die reden zou ik zeer graag winnen", legde Maes uit op de persconferentie na de wedstrijd tegen Lokeren-Temse.