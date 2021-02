"The comeback is always greater than the setback" zegt een gemotiveerde Axel Witsel

Axel Witsel is na zijn zware operatie gemotiveerd als nooit tevoren.

Axel Witsel liep begin januari in de topper tegen RB Leipzig een zware blessure op aan de achillespees. Deze was zo goed als volledig afgescheurd en een aantal dagen later werd hij geopereerd in Antwerpen. Witsel is nu volop aan zijn terugkeer aan het werken en is enorm gemotiveerd om snel terug op het veld te staan bij Dortmund.

Hopelijk kan hij deze zomer nog met de Rode Duivels naar het EK.