Bloedrode cijfers voor Anderlecht dat 34,9 miljoen euro verlies laat noteren in 2020, Racing Genk beste van de klas

Sportief staat Anderlecht nog niet op de rails zoals ze dat graag zouden willen zien, maar extrasportief blijft de club in een wel zeer negatieve spiraal. Zo laat paars-wit een verlies van bijna 35 miljoen euro noteren.

In totaal maakten de clubs uit 1A 53,6 miljoen euro verlies. De slechtste van de klas is duidelijk Anderlecht weet Sporza. De kloof met de voorlaatste, Antwerp, bedraagt 20 miljoen euro.

Het seizoen voordien maakte Anderlecht een verlies van 27,2 miljoen euro en het jaar daarvoor was het een gematigde 6,3 miljoen euro rode cijfers. Goed voor een totaal van bijna -70 miljoen euro.

Een belangrijke reden voor de verliezen is natuurlijk de coronacrisis. Clubs genereerden maar moeilijk inkomsten in een jaar waarin amper publiek mocht komen supporteren. Beter nieuws is dat de UEFA heeft vastgesteld dat de regels rond de Financial Fair Play niet overtreden zijn geweest door de Belgische clubs.

Vorig jaar werd er een verlies van 88 miljoen euro genoteerd in 1A. Dat het zo ver niet is gekomen, dankt de Pro League aan Club Brugge en Racing Genk die ruim 20 miljoen euro winst boekten. Charleroi, KV Oostende, KV Mechelen en Waasland-Beveren zijn de andere clubs die geen rode cijfers moesten inboeken.