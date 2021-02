Koninklijke Belgische Voetbalbond maakt scheidsrechters bekend voor speeldag 26: Jonathan Lardot krijgt Antwerpse derby toegewezen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft deze middag de scheidsrechters bekendgemaakt voor speeldag 26. De derby tussen Beerschot en Antwerp zal geleid worden door Jonathan Lardot.

Het wordt een drukke week voor de voetballiefhebbers, het bekervoetbal is nog maar net achter de rug en de Belgische voetbalbond maakt al meteen zijn scheidsrechters voor speeldag 26 bekend. Deze speeldag staat helemaal in het teken van de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp. Jonathan Lardot krijgt de taak om deze wedstrijd in goede banen te leiden. Verder fluit Bram Van Driessche de topper tussen KRC Genk en Anderlecht.