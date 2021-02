Raphael Holzhauser is niet bang van derby's: Veel erger meegemaakt in Wenen

De derby tussen Beerschot en Antwerp is niks als we Raphael Holzhauser bezig horen over wat hij meemaakte bij Austra Wien.

Holzhauser genoot zijn jeugdopleiding bij Rapid Wien, maar speelde drie jaar voor Austria. In die tijd scoorde Holzhauser er 22 goals en deelde hij 22 assists uit. Niet slecht voor 114 matchen. In de Weense stadsderby was hij door zijn verleden bij Rapid altijd kop van jut in de derby. Hij werd er elke keer stevig uitgefloten. "Dat kan me niet schelen, zolang het vredig blijft", zegt Holzhauser erover. Maar het bleef daar niet bij. In 2018 kreeg Holzhauser vuurwerk over zich heen, hij heeft een wonde aan zijn sleutelbeen eraan overgehouden. In 2017 werd Holzhauser ook al eens met de dood bedreigd. Het bleek om een dronken Rapid-supporter te gaan. Na excuses werd de zaak geklasseerd.