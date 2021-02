Jérémy Taravel: "Jammer dat we geen persoonlijk afscheid konden nemen van Clement, ik vond hem een topcoach"

Cercle Brugge kent niet haar beste seizoen. De ploeg bengelt momenteel onderaan het klassement met maar één puntje voorsprong op rode lantaarn Moeskroen. Het verlies tegen STVV bezegelde het lot van Paul Clement. Jérémy Taravel betreurt dat hij geen persoonlijk afscheid kon nemen van de coach.

Taravel had een sterke band met de vorige coach: "Ik had een goede relatie met Clement. Het is jammer dat het zo is gelopen, maar dat is voetbal natuurlijk. Ik vond het een topcoach en heel de ploeg wilde hem nog bedanken. We hebben hem na zijn ontslag niet meer gezien, maar via berichten hebben we nog contact gehad. Het is jammer dat we geen persoonlijk afscheid meer konden nemen."

Sommige mensen rondom de club vonden dat de coach de competitie niet goed genoeg kende en dat het onder andere daarom niet vlot verliep bij de Bruggelingen. Taravel weerlegt dat. "Dan zouden we in het begin ook verloren hebben, maar we kenden een sterke seizoensstart. Dus daar zal het niet aan gelegen hebben. Er waren meerdere factoren, maar zeggen dat hij de competitie niet genoeg kende, dat vind ik maar flauw. Als coach doe je je research. En dat deed hij ook."

© photonews

De kapitein van Cercle Brugge liet nog weten dat hij het jammer vond dat de ploeg dus geen persoonlijk afscheid meer heeft kunnen nemen van de coach, maar dat hij hoopt om dat wel nog te kunnen doen in de toekomst. Tot dan houden ze telefonisch contact. Over de nieuwe coach Yves Vanderhaeghe kreeg hij in elk geval al een goede indruk op training. "Hij doet het op zijn manier en heeft zijn eigen aanpak. De dynamiek in de groep ligt goed. De overwinning in de beker heeft ons ook goed gedaan. Ik kijk uit naar de match tegen KV Mechelen. Die zal niet simpel worden, maar elk punt is nu belangrijk voor ons. We moeten er nu echt vol voor gaan."