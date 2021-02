"Laatste stukje nostalgie verkopen voor hoop geld" of "Noodzaak voor financiële daadkracht"? Sponsordeals rond stadions verdelen fans

Steeds meer stadions veranderen hun naam via een of andere sponsordeal. En dat maakt het altijd een beetje dubbel. De keuze voor geld, of toch voor nostalgie.

Het Regenboogstadion - vernoemd naar het WK wielrennen in Waregem ooit - krijgt zoals eerder deze week aangekondigd een nieuwe naam. Het stadion wordt omgedoopt tot Elindus Arena, verwijzend naar een energieleverancier uit de wijde regio. Een sponsordeal dus, zoals bij vele andere nieuwe stadions - denk aan het Lotto Park, King Power aan Den Dreef, het AFAS-stadion, ... De supporters? Die zijn niet enthousiast. Al zijn er wel twee strekkingen te vinden onder de fans. Er zijn er die uitgaan van het sportieve en beseffen - deels ook door de mindere seizoenen - dat extra geld altijd kan helpen, voor betere spelers/transfers en om de club financieel daadkrachtiger te maken of te houden. De fanatiekere fans zijn dan weer veel negatiever. "Het laatste stukje nostalgie verkopen voor een hoop geld", aldus South Lane Crew - de sfeergroep achter het doel in normale coronavrije tijden. Het laatste stukje nostalgie/ziel die nog aanwezig was, verkopen voor nen hoop geld. Het Regenboogstadion aan De Gaverbeek! Gisteren, vandaag, voor altijd. Tegen het mod€rne voetbal! Geplaatst door South Lane Crew op Maandag 1 februari 2021

Vinden jullie het erg dat de naam van jullie stadion al is verkocht of zou verkocht worden? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 53% Nee 47% Stem Je kan nog stemmen tot 08/02/2021 11:00.