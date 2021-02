Sportief directeur Oostende gepikeerd over mogelijk vertrek van Sakala: "Het gevoel dat zijn makelaar KVO niet respecteert"

KV Oostende heeft er een rustige wintermercato opzitten. De club trok geen enkele nieuwkomer aan, maar het zag ook geen enkele belangrijke speler vertrekken. Toch stonden enkele jongens serieus in de belangstelling. Vooral Fashion Sakala leek in de laatste uren nog te vertrekken naar Antwerp

De spits verkeert in goede vorm en trof dit seizoen maar liefst twaalf keer raak voor de kustploeg. Deze zomer loopt zijn contract bij KVO ten einde, dus trokken er in de wintermercato enkele ploegen serieus aan de mouw van de Zambiaan.

Vooral Antwerp had in de sloturen nog zijn zinnen gezet op de komst van Sakala, een deal kwam er uiteindelijk niet: "Fashion is gelukkig in Oostende en ik ben er van overtuigd dat hij onder Alexander Blessin nog verdere stappen kan zetten. Ik heb echter het gevoel dat zijn makelaar KVO niet echt respecteert want hij reageert niet meer op onze aanbiedingen. Een carrière is een opeenstapeling van beslissingen en ik hoop dat Fashion de juiste mensen rond zich heeft om de juiste beslissingen te nemen want dat verdient hij", vertelde Gauthier Ganaye, de sportief directeur van Oostende, op de site van KVO.

Deze zomer kan hij dus transfervrij vertrekken, al hoopt de Sportief directeur dat zijn spits langer bij de club zal blijven: "We hebben hem ondertussen al meerdere aanbiedingen gedaan."