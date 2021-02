"Vertonghen en Vermaelen zullen niet eeuwig international blijven, maar ...": Roberto Martinez zet de puntjes op de i over hét hete item van de week

Tovert Roberto Martinez in maart al een wit konijn uit zijn hoed met Pascal Struijk? Dat was deze week hét hete item. De bondscoach reageert nu.

Pascal Struijk van Leeds United is een Nederlander, maar zou ook nog Rode Duivel kunnen worden. En hij zou alvast zijn naturalisatie hebben aangevraagd.

Zelf zou hij nog geen keuze gemaakt hebben, maar de verdediger zou wel zeker openstaan voor de Belgische nationale ploeg.

108 spelers

Roberto Martinez reageerde nu in Het Laatste Nieuws op de zaak: "We hebben een keertje met hem gepraat, ja. Meer niet. Hij is een van de 108 spelers die we van dichtbij opvolgen."

"Er wordt nu veel over gespeculeerd, maar dat is niet aan mij of aan de KBVB om kenbaar te maken. Hij kan deel uitmaken van onze toekomst: Vertonghen en Vermaelen zullen niet eeuwig international blijven. Maar hij is niet alleen, je hebt ook Cobbaut en Delcroix."