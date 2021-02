De langdurig geblesseerden bij Anderlecht: "Hij is bijna terug" en "Over Yari moet niemand zich zorgen maken"

Anderlecht heeft een quasi volledig fitte kern om straks Genk partij te geven. Toch zijn er nog enkele langdurig geblesseerden. Hendrik Van Crombrugge moeten we niet meteen terug verwachten. Elias Cobbaut staat dan weer korter bij een terugkeer.

Cobbaut heeft ook al zijn wederoptreden gemaakt in een oefenwedstrijd. "Hij heeft zijn eerste negentig minuten kunnen spelen. Maar hij komt van een moeilijke blessure terug. Ik ben blij dat hij voluit traint, maar hij moet nog veel progressie maken qua fysieke paraatheid. Binnenkort zal hij echter wel weer beschikbaar zijn."

En dan is er nog Yari Verschaeren. Die is sinds begin december out met een enkelblessure, maar volgens de prognoses zou hij bijna weer beschikbaar moeten zijn. "Yari doet het goed, daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Zijn attitude is top. Ik zie hem ook elke dag werken en hij komt er door. Hij zit op de juiste weg", aldus Kompany.