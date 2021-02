Youngster duidelijk over zijn terugkeer naar Waasland-Beveren: "Club heeft voor hetere vuren gestaan"

Louis Verstraete keerde afgelopen week terug naar de Freethiel. De 21-jarige middenvelder zal bij Waasland-Beveren mee moeten vechten om het behoud, maar toch heeft hij er alle vertrouwen in. Momenteel recupereert de youngster nog van een kleine ingreep.

Na een jaartje Antwerp is het avontuur van Verstraete op de Bosuil al afgelopen. Dankzij een gebrek aan speelminuten moest hij nu ergens anders zijn geluk gaan beproeven. De 21-jarige middenvelder koos daarom in de sloturen van de wintermercato voor een terugkeer naar Waasland-Beveren, dat hem huurt tot het einde van het seizoen, maar ook een aankoopoptie bedong.

Tussen 2018 en 2019 verzamelde de Gentenaar al 42 optredens voor de club. Dankzij zijn loopvermogen was hij meteen een publiekslieveling op de Freethiel. Hij stond al een paar keer dicht bij een overstap naar de Waaslanders, maar nu mag de aanhang dus ook echt genieten van zijn kwaliteiten: "Het is heel leuk om hier terug te komen, het voelt wel een beetje als thuiskomen", vertelde hij in een interview aan Het Nieuwsblad.

Toch zal de youngster mee moeten vechten om het behoud. Waaasland-Beveren staat onderaan het klassement en telt ondertussen al vijf punten minder op Moeskroen: "Het seizoen is nog lang niet gedaan, deze club heeft de voorbije jaren al voor hetere vuren gestaan. Deze ploeg heeft dit seizoen al mooie dingen laten zien, soms is het een kwestie van details waardoor we nu weer in deze situatie zitten."