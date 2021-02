Racing Genk geeft jeugd kansen: twee jeugdproducten schuiven door naar de A-kern

Bij Racing Genk zijn ze de jongste jaren niet meer vies van om een hoge transfersom te betalen voor een inkomende speler. Maar de Limburgers houden de jeugd niet uit het oog.

Want de club kondigt aan dat twee talenten uit de jeugdacademie de overstap zullen maken naar de A-kern. Het gaat dan om Matisse Didden (19) die vrijdag al meetrainde onder John Van den Brom en maandag sluit Sekou Diawara aan op zijn 17e verjaardag.

Didde is een verdedigend ingestelde middenvelder die ook centraal achterin opgesteld kan worden. Hij kwam in 2018 over van Patro Eisden. Diawara werd in datzelfde jaar weggeplukt bij AA Gent, hij is een centrumspits.

Bij de A-kern komt Diawara leeftijdsgenoot Pierre Dwomoh tegen, die in mei 2020 al de overstap maakte naar de A-kern, samen met Luca Oyen.