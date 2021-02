Nieuwe smaakmaker bij KRC Genk Angelo Preciado doet opmerkelijk jeugdverhaal uit de doeken: "Ik kocht de helft van de gevangenisstraf van mijn papa af"

Drie miljoen betaalde KRC Genk voor de 22-jarige Angelo Preciado. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de nieuwe verdediger van KRC Genk al zeer veel meegemaakt.

In Het Belang van Limburg geeft Angelo Preciado een inkijk in zijn persoonlijke verhalen, die op zijn minst indrukwekkend blijken te zijn.

De opvolger van Joakim Maehle lijkt zijn draai al meteen gevonden te hebben in Genk. Toch was de Ecuadoraan bijna gestopt met voetballen.

"Toen ik zeventien was, veranderde mijn leven helemaal. Mijn papa belandde onterecht in de gevangenis. Hij was taxichauffeur en bij een controle werd in zijn auto iemand betrapt met een rugzak vol drugs. Die persoon legde bezwarende verklaringen af over mijn vader, waarop hij een gevangenisstraf van acht jaar kreeg. Ik wilde meteen stoppen met voetballen. Ik moest zo snel mogelijk de school kunnen afmaken om te gaan werken en voor ons gezin te zorgen.”

“Toch kon ik veranderen van club, zodat ik geregeld mijn pa kon bezoeken. Zo ben ik in Quito uiteindelijk bij Independiente del Valle terechtgekomen. Daar mocht ik met de U18 normaal een eerste keer naar het buitenland. Maar ik kon uiteindelijk niet mee naar Qatar, omdat ik een getuigschrift nodig had van mijn vader. Dat kreeg ik niet tijdig geregeld. Het draaide uit in mijn voordeel. Als enige thuisblijver mocht ik meetrainen met de A-kern en daar bleek de hoofdtrainer wel iets in mij te zien.”

"Dankzij mijn contract had ik intussen genoeg geld verdiend om de overige helft van de gevangenisstraf van mijn papa te kunnen afkopen. Dat was al die tijd mijn grote streefdoel.”

Ondertussen heeft Preciado al zeven interlands achter de rug en woont hij al in Genk. Hij hoopt eind volgende maand gezelschap te krijgen van zijn vrouw en zoontje. De nodige verblijfsdocumenten zijn aangevraagd.

Zondagavond neemt KRC Genk het in eigen huis op tegen Anderlecht.