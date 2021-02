Niklas Dorsch ziet het positief in voor AA Gent: "De rust is teruggekeerd bij de spelers"

Sinds juli 2020 is Niklas Dorsch speler van AA Gent. De middenvelder die voor 3.5 miljoen overkwam van het Duitse Heidenheim maakte al meteen een woelige periode mee met AA gent. De speler geeft nu zelf aan dat de rust is teruggekeerd.

In Het Nieuwsblad kreeg de 23-jarige Duitser enkele stellingen voorgelegd. zo ziet hij zichzelf als een geboren nummer zes.

“Akkoord. Het is misschien ook niet goed om enkel maar een nummer zes te willen zijn. Eigenlijk moet je ook een nummer acht zijn. Toch speel ik het liefst als zes. Zeker naast een sterk kerel zoals Marreh of Owusu. Je hebt nu eenmaal een goede mix nodig. Ook in dit systeem waarbij ik mijn momenten mag kiezen om diep te gaan.”

“De coach wil dat ik zowel defensief als offensief mijn stempel druk. Maar je moet ons ook wat tijd geven om als team te groeien en automatismen te kweken. Er speelden dit seizoen al heel wat jongens, want we probeerden al heel wat verschillende systemen uit. Logisch met al de trainers die we hadden. (lacht) Maar nu merk je toch dat er meer stabiliteit komt in het team. Dat hebben we ook nodig. We leren elkaar als ploeg nu pas echt kennen.”

Moeilijke laatste maanden

Dorsch geeft toe dat de laatste maanden zeker niet makkelijk waren. “Bij AA Gent leek alles fout te lopen wat ook maar fout kon gaan. We maakten enkele trainerswissels mee. Zo had ik met Jess Thorup een heel goede relatie en hij overtuigde me om voor Gent te kiezen. Ik hoopte met deze club te schitteren in de Europa League, misschien zelfs de Champions League. Maar dat liep even anders: nul punten in Europa, onvoorstelbaar. Terwijl eigenlijk enkel Hoffenheim een maatje te sterk was voor ons. We waren zeker niet kansloos tegen Rode Ster en Liberec, details nekten ons.”

“Ik kwam ook naar Gent om te leren en te groeien als voetballer. Natuurlijk zijn de resultaten niet zoals verhoopt, maar blijkbaar krijg ik toch geregeld positieve kritieken. Bayern werd in het verleden vaak FC Hollywood genoemd. Maar geloof me: AA Gent is niet FC Beverly Hills. Na enkele turbulente maanden is nu ook eindelijk de rust teruggekeerd rondom de spelers en dat kan ons enkel maar ten goede komen. Er is nu duidelijk een boss met een duidelijk plan. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt.”

Dorsch neemt het zondagavond met Gent in eigen huis op tegen AS Eupen.