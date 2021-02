Nikolas Frutos reageert over zijn exit bij Anderlecht: "Ik verlaat de club van mijn hart"

Bij DC United wordt Frutos de assistent van zijn landgenoot Hernan Losada, die nog niet zo lang geleden de overstap al wist te maken.

Ik ga de club heel hard missen

In een mededeling van paars-wit geeft Frutos uitleg bij overstap naar de Verenigde Staten.

"Ik stond voor een enorm moeilijke keuze", licht de voormalige aanvaller zijn keuze toe. "Iedereen weet wat voor een emotionele band ik heb met Anderlecht. We zijn uitzonderlijk werk aan het leveren en werken professioneler dan ooit tevoren."

"Ik ga het missen om elke dag op de club van mijn hart te zijn, maar ik kreeg deze grote kans om mezelf verder te ontwikkelen, bij te leren en meer verantwoordelijkheden op te nemen en wil de uitdaging aangaan."

Nicolás Frutos quitte le RSCA et part pour 🇺🇸.



Onze assistent-coach trekt naar @dcunited.



"Ça me manquera de ne plus être au quotidien dans le club de mon cœur. Mais il s'agit d'une chance unique. Je veux relever ce défi."



Buena suerte, Garza! 💪https://t.co/Z8IokbRPxK pic.twitter.com/ZzvS9hf0r7