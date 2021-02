Supporters zijn danig onder de indruk van Brugse held: "Messiaans, volgend seizoen bij Barça" en "Jammer dat we hem nooit live gaan zien"

Club Brugge moest als fiere leider op bezoek bij Waasland-Beveren. En dat beroerde uiteraard opnieuw de gemoederen.

Zo was er toch wel wat kritiek op David Okereke, die het moeilijk had om het niveau te volgen bij blauw-zwart en uiteindelijk ook werd gewisseld.

Als je Okereke soms ziet spelen is het toch verdomd jammer om een @SiebeSchrijvers naar @OHLeuven te zien vertrekken. #WBECLU — Gill De 🦁 (@GillDeLeeuw) February 6, 2021

Wat staat door okereke daar toch altijd bij te doen? Die moet ongelofelijk indrukwekkend zijn op training, dat die elke match mag spelen 😡 #WBECLU — 𝓒𝓪𝓻𝓵 𝓢𝓪𝓵𝓮𝓶𝓫𝓲𝓮𝓻 (@sallybelgium) February 6, 2021

Die okereke mag der of wi , wat is da were ? 7 x buitenspel in half uur . #WBECLU — Jurgen carrette (@JurgenCarrette) February 6, 2021

Maar er was vooral lof voor Noa Lang, die met een weergaloze zelfopgezette actie snel in de wedstrijd voor het openingsdoelpunt zorgde.

Messiaans

Daarmee was de Nederlander opnieuw belangrijk voor blauw-zwart. De Brugse fans begrijpen stilaan dat hij té weergaloos is voor hen.

Mogelijk zien ze hem dus door het coronavirus nooit aan het werk, want de aankoopoptie van zes miljoen euro zal weliswaar gelicht worden, mogelijk vertrekt Lang meteen voor een veelvoud.

We gaan die nooit meer live zien voetballen he. Zou echt een prestatie zijn als die hier in september nog is 😬 #clubbrugge #wbeclu https://t.co/cwxoMWNKrx — Gilles (@Gilleeees) February 6, 2021

Noa lang with another fantastic goal. Dont bother trying to buy this player under 35 million #WBECLU — MetalizeR (@TheMetalizer) February 6, 2021