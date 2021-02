Will Still teleurgesteld na nederlaag in de derby: "Deze wedstrijd verdiende geen winnaar"

Beerschot heeft geen revanche kunnen pakken voor de verloren derby in de heenmatch tegen Antwerp. Toen werd het 3-2 en ook nu was er niet veel verschil tussen beide teams. Antwerp haalde het met 2-1.

Voor Beerschot komt deze nederlaag hard aan. Iedereen binnen de club had deze match uiteraard graag gewonnen. "We zijn teleurgesteld. We wilden de overwinning aan onze supporters geven. Het zat 80 minuten waterdicht met enkele kansen hier en daar. Deze wedstrijd verdiende geen winnaar", legde trainer Still uit op de persconferentie na de wedstrijd.

Uiteindelijk was het uitgerekend Lamkel Zé die de ban brak. "Als je zo laat 0-1 achter komt, weet je dat het moeilijk gaat worden. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan dus ik kan niemand iets kwalijk nemen. Het is vooral zeer jammer voor de supporters", aldus Still.

Nu willen ze bij Beerschot stap voor stap vooruit blijven kijken. "We staan goed, maar spijtig genoeg krijgen we vandaag twee doelpunten tegen. We hebben ook enkele spelers verloren, dus nu moeten we de juiste oplossing proberen te vinden."