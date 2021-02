Mehdi Carcela is overtuigd: "Standard zal er bij zijn in play-off 1"

De Rouches zijn zaterdagavond niet voorbij OHL geraakt. In de eerste helft domineerde Standard de wedstrijd, maar in de tweede helft opende Henry de score en leek Standard af te stevenen op een nederlaag. Klauss zorgde in het slot echter nog voor de gelijkmaker.

Gezien de wedstrijd had Standard kunnen winnen. "We verdienen meer vandaag. We hadden balbezit, vooral in de eerste helft, maar we hadden pech voor het doel en zij scoorden bij hun enige kans. Als je kansen mist, wordt het moeilijk. We kwamen terug en zelfs met tien man hadden we nog een tweede doelpunt kunnen maken en kunnen winnen," vertelde Mehdi Carcela aan Eleven Sports.

Carcela lijkt langzaam zijn oude vorm terug te vinden. "Het gaat steeds beter en het ritme komt terug. Of het nu verdedigend of aanvallend is, ik heb het gevoel dat ik vooruitgang boek. We gaan er alles aan om er bij te zijn, maar Standard zal aanwezig zijn in play-off 1," besloot de aanvallende middenvelder.