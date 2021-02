Kopzorgen voor Philippe Clement: twee sterkhouders onzeker voor bekerclash tegen Antwerp

Club Brugge is nog steeds op alle fronten actief en hoopt dat ook te blijven doen. Woensdag kan het opnieuw een grote stap zetten. Dan krijgen we een heruitgave van de bekerfinale, maar Philippe Clement lijkt enkele jongens te moeten missen.

Clinton Mata sukkelde in de laatste minuten van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren met een kleine blessure. De verdediger lijkt nu ook verstek te moeten geven voor het bekerduel tegen The Great Old. Een tegenslag, want Mata verkeert in goede doen en is een belangrijke schakel in het elftal. Mogelijk zal zijn doublure Nabil Dirar moeten aantreden. De 34-jarige nieuwkomer maakte vorige week ook al minuten tegen Olsa Brakel.

Daarnaast zal ook Hans Vanaken de wedstrijd moeten laten schieten. Hij kreeg op de Freethiel een elleboog tussen zijn ribben en tastte daarna meteen naar de rug: “Ik wil geen risico nemen met hem, iedereen kent het belang van Hans voor ons elftal”, klonk het bij Clement.