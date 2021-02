Moet Standard drie sterkhouders missen in de Beker tegen Kortrijk?

Het gaat 'oerend hard' in de Belgische competitie. Zo is er alweer een nieuwe bekermidweek die op stapel staat. Standard heeft mogelijk een 'probleem'.

Vorige week werd gewonnen bij Seraing (1-4), nu moet gespeeld worden tegen Kortrijk in de strijd om de kwartfinales.

Maar: naast Amallah en Gavory moet stamnummer 16 mogelijk nog een extra speler missen tegen De Kerels.

Arnaud Bodart lijkt niet klaar te raken voor de wedstrijd. "Hij heeft wat last van de quadriceps, we gaan het opvolgen", gaf Mbaye Leye aan op een persconferentie in Luik. "Als hij niet kan spelen, dan is Henkinet klaar. Hij traint goed."