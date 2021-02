Patrick Goots geeft Lamkel zé nog geen vergiffenis: "De écht fanatieke fans gaan hem ook na deze prestatie niet vergeven"

Sinds de terugkeer van Didier Lamkel Zé in de basis van Antwerp doet de Kameroener het uitstekend op het veld. Toch blijft Antwerp-icoon Patrick Goots ook na zijn doelpunt van gisteren in de stadsderby tegen Beerschot kritisch voor het enfant terrible.

Terwijl Lamkel Zé beetje bij beetje de harten van de Antwerp-supporters terug verovert was ex-Antwerp-spits Patrick Goots na de stadsderby bijzonder kritisch in zijn analyse in de Gazet Van Antwerpen voor de Kameroener: “Bij veel supporters zal Didier Lamkel Zé zich nu misschien toch opnieuw in de gratie hebben gespeeld, zeker na deze derby. Zo'n beslissend doelpunt én dan nog op het Kiel, dat heeft een enorme waarde. Maar de écht fanatieke fans gaan hem ook na deze prestatie niet vergeven. En wellicht nooit meer."

Goots denkt ook dat Zé zeker niet benadeeld is door het feit dat er momenteel zonder publiek wordt gevoetbald: "Mochten er fans op de tribune gezeten hebben, dan zou hij dat ook gevoeld hebben, zeker weten.”

Provoceren

Al wie The Great Old liefheeft geniet momenteel van hoe het Lamkel Zé voor de wind gaat sinds zijn terugkeer in het eerste elftal. De vraag is echter: "Hoelang zal dit blijven duren?"

“Ook ikzelf ben zijn fratsen nog niet vergeten, want hij is echt te ver gegaan. En ik heb ook schrik, en dat zie je ook bij Vercauteren en bij zijn medespelers, dat hij vroeg of laat toch weer helemaal de verkeerde kant op gaat gaan. Alleen alweer hoe hij dat doelpunt viert…", klinkt het bij Goots.

Hoewel de gewezen Antwerp-vedette de viering nog enigszins nuanceert baart het hem toch ook wel zorgen: "Ik hing ook ‘in den draad' als ik in een derby scoorde en riskeerde daar met plezier een gele kaart voor. Maar hij denkt over zo'n zaken op voorhand na, hè. Over wat hij gaat doen om te provoceren. Dat is een brug te ver.”

Lange termijn

Het is een heel moeilijke oefening om iedereen tevreden te houden binnen de club nu de Kameroener terug tussen de lijnen staat. Toch is het zo dat bij een ambitieuze club als Antwerp de sportieve resultaten van cruciaal belang zijn en een speler zoals Lamkel Zé heeft daar ontegensprekelijk invloed op heeft.

Komt het uiteindelijk dan toch goed met de meest besproken voetballer uit de Jupiler Pro League of hervalt hij weer in zijn slechte gewoonten van weleer? Ook Goots heeft daar zijn vragen bij: “Ik ben zeer benieuwd voor wat dit op langere termijn gaat betekenen. Want zowel de coach als de spelers beseffen dat ze hem nodig hebben om in Play-off 1 te geraken. Maar wat als er nu een mindere periode komt en hij eens niet gaat uitblinken? Of nog erger: blunderen?”