Referee Department laat zich uit over verschillende fases: "Technologie voor de 'Offside Line' was niet bruikbaar bij afgekeurd doelpunt KAA Gent"

Er waren het voorbije weekend opnieuw enkele discutabele fases in de Jupiler Pro League. Vooral over het afgekeurde doelpunt van KAA Gent tegen Eupen werd heel wat gezegd. Het Referee Department heeft zich nu uitgelaten voor de verschillende fases.

Zo legt het Referee Department uit dat de VAR de ‘Offside Line’ wilde trekken bij het afgekeurde doelpunt van KAA Gent, maar de software toonde onduidelijke en onvolledige lijnen, waardoor de technologie dus niet bruikbaar was. De VAR volgde dan de genomen beslissing op het terrein. Het staat te lezen bij de Royal Belgian FA op Twitter.

Ook over het doelpunt van Prevljak was heel wat discussie. Het Referee Department legt echter uit dat er op geen enkel beeld met duidelijk bewijs aangetoond kan worden dat Baby de bal met het hoofd raakte. Als er geen duidelijk beeld is, wordt de beslissing van de assistent-scheidsrechter gevolgd.

Daarnaast waren er in de wedstrijden tussen Moeskroen en KV Kortrijk en Standard en OHL nog enkele discutabele fases. Zo gaat het Referee Department akkoord met de rode kaart voor Pape Guèye (KV Kortrijk) en had Noë Dussenne via een VAR-interventie en een directe rode kaart moeten krijgen.