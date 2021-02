Mbaye Leye geeft keeper officieel debuut: "Niets met zijn talent te maken dat hij niet speelde"

Doordat Arnaud Bodart geblesseerd is, krijgt Laurent Henkinet zijn kans in doel. Zijn laatste officiële duel dateert al van 8 maart 2020, met OH Leuven tegen Beerschot.

Henkinet speelde enkel in de voorbereiding op het seizoen mee bij Standard. Ook in de vorige bekerpartij tegen Seraing kwam hij niet in actie. "Ik koos ervoor Arnaud in de beker omdat ik continuïteit wilde", legt Mbaye Leye aan La Dernière Heure uit. "Het had niets te maken met Laurent's werk en talent. Hij heeft bij zijn vorige clubs al laten zien dat hij kwaliteiten heeft.” “De blessure van Arnaud is een verlies, maar Standard heeft het geluk een zeer bekwame keeperstrainer te hebben die geweldige spelers aan het werk heeft gezet. Jan Van Steenberghe zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Laurent klaar is." Voor Henkinet wordt het vanavond ook een klein beetje een thuiswedstrijd. In het seizoen 2014-2015 speelde hij bij KV Kortrijk.





