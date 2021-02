Belgen in Frankrijk gaan akkoord met loonsverlaging: "Nog altijd als bevoorrecht"

De spelers en de staf van de Franse eersteklasser Reims zijn akkoord met een loonsverlaging tot het einde van dit seizoen.

Thibault De Smet, Wout Faes, Thomas Foket en hun ploegmaats willen de club een handje toesteken om de coronacrisis door te komen. Ook zijn er minder inkomsten door een conflict over televisiegeld.

“Alle spelers en alle stafleden gingen spontaan akkoord met een aanzienlijke verlaging”, schrijft de spelersgroep in een brief die in de krant werd gepubliceerd. “We willen ons steentje bijdragen. Voetbal is bij uitstek een collectieve aangelegenheid. Het gebrek aan entreegelden, commerciële inkomsten, tv-rechten, het raakt ons allemaal. Uiteindelijk is ieders job in gevaar.”

Reims heeft niet de bestbetaalde voetballers van de liga. “We zijn niet de miljonairs die achter een bal aan hollen, maar we beschouwen onze positie wel nog altijd als bevoorrecht. Het laat ons toe wat af te staan, uit solidariteit met deze familieclub.”