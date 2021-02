Standard eert glorieus verleden met ... speciale bierflesjes

Standard heeft een nieuwe actie voor de supporters op poten gezet. Het biedt nu een nieuw retro bierflesjesconcept aan. De aanhang kan nu gaan stemmen op hun favoriete design, er zal wel maar een beperkt aantal flesjes worden verkocht.

Hiermee probeert de club een eerbetoon te ontwerpen voor de gloriedagen van Standard toen Maes nog als sponsor op de truitjes pronkte: "Het is een echt collector's item. De fans zullen, ondanks dat het niet mogelijk is om met vrienden naar een stadion te gaan, toch iets hebben om over te juichen", klonk het bij de Rouches.

Het eerste ontwerp is gebasseerd op het iconische truitje, gesponsord door het biermerk Maes, dat eind jaren 70' en begin jaren 80' gedragen werd door clubiconen als Eric Gerets en Michel Preud'homme. Het tweede is een verwijzing naar de Luikse fanclubs: "Het kloppende hart van de ploeg."