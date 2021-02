Zou het dan toch? 'Ook Frans weekblad komt met dossier over Messi en PSG op de proppen'

Het zit er bovenarms op tussen FC Barcelona en PSG. De Catalaanse grootmacht is het beu dat de Fransen constant laten uitschijnen dat Lionel Messi voor hen komt voetballen. Maar nu springt ook een volgend weekblad op de kar...

Zou het dan toch? Het lijkt er al langer op dat Lionel Messi op weg is naar de uitgang bij FC Barcelona. Manchester City - en vooral Pep Guardiola - leek goed op weg om De Vlo binnen te halen, maar stilaan krijgt PSG de bovenhand.

Ook France Football - en dat is allerminst de eerste de beste bron - heeft in zijn laatste editie een volledig dossier over de transfer van Messi naar PSG neergepend. De voorbije weken verscheen de speculatie in meerdere dag- en weekbladen.

Zou het dan toch?