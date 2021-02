'People manager' van den Brom haalt loftrompet boven na winst in derby: "Alsof hij al 100 matchen op de teller heeft"

Dat John van den Brom een uitstekende people manager is, werd afgelopen week duidelijk. Na de matige pot voetbal tegen Anderlecht zette hij zijn spelers uit de wind. Na de bekeroverwinning tegen STVV strooide hij als vanouds met complimenten naar zijn jongens.

KRC Genk gaf amper twee kansjes weg woensdagavond. "McKenzie en Cuesta hebben foutloos gespeeld vanavond", aldus van den Brom. "We kozen ervoor om één tegen één te spelen tegen hun spitsen. Dat lijkt misschien een risico, maar we zijn gewoon overtuigd van de kwaliteiten van mijn verdedigers."

Maarten Vandevoordt kreeg voor het eerst sinds begin oktober nog eens een kans onder de lat. De 18-jarige goalie keek lange tijd werkloos toe, maar behoedde Genk in minuut 85 van een achterstand. De youngster ging gepast plat op een knal van Steve De Ridder. "Als keeper moet je er staan op die ene bal die komt. En dat deed Maarten. We kennen zijn kwaliteiten. Hoe hij er staat, ook in het uitvoetballen, is knap. Het lijkt alsof hij al honderd matchen op de teller heeft."

Ook gelegenheidsaanvoerder Bryan Heynen werd onder lof bedolven. "Bryan speelde een geweldige partij. Hij toonde verantwoordelijkheid, was erg goed in de duels en zeer sterk in de passing. En dan moet ik ook Paul weer een compliment geven. Op de een of andere manier staat hij er toch weer met zijn lange poten om die bal binnen te schieten", lachte de Nederlander hartelijk.