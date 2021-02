Anderlecht voegt nog meer jeugdspelers toe aan A-kern en één daarvan maakte zelfs indruk op Romelu Lukaku

Anderlecht maakte dinsdag bekend dat ze vijf jeugdspelers voor de rest van het seizoen toevoegen aan de A-kern. Daaronder ook Nils De Wilde, die vorige week al mee mocht de verplaatsing maken naar FC Luik. Naar wat we horen één van die jongens die perfect in het plaatje van Vincent Kompany past.

"Zeg, als ik jullie nog een tip mag geven: hou Nils De Wilde in het oog!" Het was een uitspraak van Anthony Vanden Borre afsluitend op zijn spraakmakend interview van twee weken geleden. Een week later zat De Wilde in de selectie voor de bekermatch in Luik en nog een week later werd hij permanent overgeheveld naar de A-kern.

De 18-jarige De Wilde is een polyvalente middenvelder die zelfs al op de rechtsachter gedepanneerd heeft. Zijn kwaliteiten zijn dan ook zowat all round: heel groot loopvermogen, technisch sterk, vista en een uitstekende werkattitude. Zo heeft Kompany ze graag. Craig Bellamy raadde hem al dikwijls aan bij Kompany en aangezien de beloften nu geen wedstrijden meer kunnen spelen, was het een uitstekend moment om hem over te hevelen.

"Het zal zeker geen verzwakking zijn op training, want wij delen geen cadeaus uit!", zei Kompany over de vijf nieuwe jongens. "Ze hebben het verdiend en ze brengen allemaal hun eigen kwaliteiten."

Volgend seizoen

In het geval van De Wilde is dat ook een dieptepass. Hij kan de bal tussen verdediging en grote rechthoek leggen. Iets wat ze bij Anderlecht dit seizoen ontbraken. Dat was eerder ook al een wereldster opgevallen. Het verhaal gaat dat Romelu Lukaku, toen hij in augustus 2019 wat kwam meetrainen bij paars-wit, danig onder de indruk geraakte van de toen 16-jarige middenvelder.

Sindsdien volgt hij hem ook op Instagram en moedigt hem aan. De Wilde speelt wel op een positie waar het meeste concurrentie is dit seizoen. Het middenveld van Anderlecht is zwaar gestoffeerd, maar het mag als voorbereiding op volgend seizoen al gezien worden.