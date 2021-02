Boost voor de Buffalo's: aanvoerder keert na lang blessureleed terug in de wedstrijdkern

Het is voorlopig nog niet het seizoen van AA Gent, ze staan in de stand pas op een teleurstellende twaalfde plaats. De Buffalo's hopen daarom ook tegen Charleroi door te stoten naar de volgende ronde van de Croky Cup. Het kan alvast rekenen op de kwaliteiten van Vadis Odjidja.

De middenvelder sukkelde al een tijdje met een hamstringblessure, maar zit nu voor het eerst dit jaar weer in de wedstrijdkern van de Buffalo's, al moeten ze blijven uitkijken voor zijn blessure: "Het is zowel voor hem als voor ons moeilijk in te schatten hoe ver hij nu eigenlijk staat", klonk het op de persconferentie van Hein Vanhaezebrouck.

Toch is zijn trainer er zich goed van bewust dat de aanvoerder een absolute meerwaarde voor het elftal is: "Uiteraard is Vadis een grote waarde. Hij heeft de kwaliteiten aan de bal, het inzicht en ziet daardoor ook dingen die andere minder snel zien. ik hoop dat het lukt, maar als je terugkeert na zo een lange periode is het toch altijd even afwachten."