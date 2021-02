Vanhaezbrouck vindt rust na het debacle met de VAR: "Zonder VAR is het nog erger"

We konden Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd tegen Eupen van afgelopen weekend geen gelukkig man noemen. Enkele dubieuze beslissingen van de arbitrage hielden de Buffalo's van de drie punten. Drie dagen later is de rust wedergekeerd bij Vanhaezebrouck , hij is zelfs lichtelijk positief over de VAR.

Een briesende Hein Vanhaezebrouck zagen we achter de microfoon na de westrijd tegen Eupen. Diep ontgoocheld in het feit dat zijn ploeg de drie punten niet had kunnen bemachtigen door enkele beslissingen van de VAR.

Vandaag was de Gent-trainer volgens Het Laatste Nieuws al een pak gematigder: “Er was ongenoegen, ook de dag erna. Maar intussen hebben we dat alweer geplaatst en hopen wij vooral dat andere mensen er het nodige mee doen. Dat is niet aan ons.

Er is één ding wat Vanhaezebrouck wel nog een beetje dwars zit: "Ze hadden beter toegegeven dat er fouten gemaakt zijn, dat is ook menselijk. Dan had iedereen daar vrede mee kunnen nemen.”

De Gent-trainer had zelf nog enkele lovende woorden voor de VAR over, waarbij hij verwees naar de bekermatch tussen Kortrijk en Standard dat met penalty's beslist werd: “Als je dan de laatste penalty ziet... De keeper van Standard steekt zijn handen omhoog om zich al te excuseren voor het feit dat hij anderhalve meter voor de doellijn staat. Toen hij drie seconden later de scheidsrechter hoorde affluiten, was die mens dolgelukkig. Hij was ervan overtuigd dat die penalty, die op de paal getrapt werd, hernomen moest worden, omdat hij zo ver voor zijn doellijn stond. Ik vind het heel raar dat daar niemand op gereageerd heeft, ook de mensen van Kortrijk niet."

Volgens Vanhaezebrouck zou zoiets met de VAR, die er niet was tijdens de achste finales van de beker, niet gebeuren. "Met een VAR laten ze de strafschop al hernemen als een keeper twee centimeter voor zijn doellijn staat. Men kan veel zeggen over de VAR, maar zonder VAR wordt het nog erger”, voegde de Gent-trainer nog toe.