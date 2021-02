Toch schrik over staat van het veld van Union: "Een beton, dat overleven zelfs mijn jonge, gezonde spelers niet"

Bij Union SG doen ze er alles aan om het veld tegen donderdagavond enigzins bespeelbaar te maken. Er ligt geen veldverwarming en er ligt nu een zeil over. "Ik hoop dat het geen beton is, maar dat hebben ze ons toch beloofd", zei Vincent Kompany, misschien wel tegen beter weten in.

Er ligt een zeil op het veld van het Dudenpark waar warme lucht wordt onder geblazen. De vraag is of dat bij vriestemperaturen tot -10 dat veel gaat uithalen. "Ik vermoed dat alles op de juiste manier gecheckt zal worden", zei Kompany hoopvol. "We moeten erop vertrouwen dat ze er alles aan gaan doen om morgen een bespeelbaar veld te hebben."

"Trouwens, niemand is erbij gebaat als dat straks een beton is om op te spelen. Ze hebben ons beloofd dat het er zacht zal bijliggen. Tot het tegendeel bewezen is, ga ik daarvan ook uit. Niemand heeft er iets aan als er daar straks vier-vijf spelers geblesseerd uitvallen. Geloof mij, een betonnen veld, dat overleven zelfs mijn jonge, gezonde spelers niet."

Union is een ploeg die probleemloos zal meedraaien in 1A

In ieder geval kijkt hij uit naar nog eens een Brusselse derby. "Ik heb als klein manneke ook in de provinciale reeksen gespeeld. Dat was niet tegen Brugge, Standard en Genk, maar tegen Union, Crossing Schaarbeek, RWDM, Skup Jette... Voor mij waren dat fantastische matchen, want ik ben een geboren en getogen Brusselaar. Ik heb die derby's altijd als iets apart beschouwd, dat betekent iets voor mij. Ik wil het zeker niet downgraden, ik vind het belangrijk dat dat ook zijn plaats heeft."

De kans is groot dat het ook al een voorbeschouwing is op volgend seizoen, want er moet al veel gebeuren als Union straks de titel niet pakt. "Union is gewoon een ploeg die een probleemloos seizoen in 1A zou spelen. Ik heb hen ook geanalyseerd. Het is een complete, goeie ploeg. Ze gaan volgend seizoen voor interessante derby's zorgen."