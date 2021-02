Jobhopper Zinho Gano telt al acht Belgische clubs: concurrentie deed hem de das om

Het parcour van Zinho Gano roept toch heel wat vragen op. De spits beschikt op zijn 27e al over een indrukwekkende CV met heel wat Belgische ploegen achter zijn naam. Hij speelde de laatste twee seizoenen zelfs voor de prijzen, maar kwam er nauwelijks aan de bak.

Het ligt hem vooral aan pech. De boomlange spits hoopte in de Luminus Arena te knallen, maar mocht er bijna nooit in de basis starten. Hij moest er topschutter en publiekslieveling Samatta voor zich dulden. Toch bleef Gano hard werken en bracht hij in de play-offs op het veld van Club Brugge de spanning (tevergeefs) terug in de titelwedstrijd. Enkele dagen later volgde de landstitel van Genk dan toch op het veld van Anderlecht. Al had hij daar maar een klein aandeel in.

Zinho Gano moest dus elders sporadisch minuten verzamelen. De spits trok vorig seizoen op huurbasis naar de Bosuil, maar ook daar verdween hij weer op de bank. Frustrerend, want opnieuw zag hij een concurrent alles binnenstampen. Dieumerci Mbokani had dan ook een groot aandeel in het succes van het elftal. Bij Antwerp verzamelde hij maar 300 minuten en twee doelpunten. Het bestuur was tevreden over de werkracht en mentaliteit van de huurling, maar de aankoopoptie van 1,7 miljoen euro was gewoonweg te veel.

Reddende engel KV Kortrijk

Dus verkommerde hij het afgelopen halfjaar in de B-kern van de Limburgers. Pas deze winter werd er op huurbasis een oplossing gevonden bij KV Kortrijk. De Kerels verloren met Mboyo (STVV) een pak scorend vermogen, maar haalde Zinho Gano en clubtopschutter aller tijden Teddy Chevalier opnieuw naar het Guldensporenstadion.

Afgelopen vrijdag scoorde Gano niet alleen zijn eerste doelpunt voor de club, het was ook zijn eerste doelpunt sinds december 2019. Met een afgemeten voorzet schilderde Chevalier de bal op het hoofd van de nieuwkomer, die kalm boven iedereen uitstak en het leer tegen de touwen knikte. Het begin van een deugddoende 0-3 overwinning. KVK had de punten broodnodig.

Jobhopper in de Pro League

Luka Elsner zal dus de nodige hoeveelheid plezier beleven aan zijn huurling. De trainer moet in deze korte periode nog iets proberen te maken van het grauwe seizoen van zijn nieuwe werkgever. Het spel in het burenduel, waar de Sloveen nog niet bij was wegens verplichte quarantaine, leek duidelijk. Combinerend de aansluiting vinden bij hun 1,98 meter grote spits.

Vooral bij Gano zal er ongetwijfeld een grote druk van zijn schouders gevallen zijn. Voor het eerst in jaren is hij goed op weg om weer een sleutelspeler te worden. Nog maar steeds 27 jaar, maar in het verleden speelde hij onder meer al voor Club Brugge, Lommel, Waasland-Beveren, KV Oostende, KRC Genk, Antwerp en nu dus KV Kortrijk.