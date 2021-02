Jordan Botaka over Vanhaezebrouck: 'Je kan respect hebben voor iemand, maar dat wil niet zeggen dat je daarom zijn beslissingen aanvaardt."

Momenteel is Botaka uitgeleend aan Sporting Charleroi, maar zijn periode van eerder dit seizoen bij moederclub KAA Gent is hij nog niet vergeten. Lang speelde hij niet voor de Buffalo's en zeker sinds de komst van trainer Vanhaezebrouck verzamelde Botaka amper nog speelminuten.

In een interview met Sport/Voetbalmagazine blikt Botaka even terug op zijn periode bij Gent onder Hein Vanhaezebrouck: "Ik heb eigenlijk nooit een gesprek met hem gehad, zelfs geen sms'je, niks", vertelt Botaka.

"De coach Vanhaezebrouck is zo, dat weten we. Hij is geen trainer die veel communiceert. Dat respecteer ik, iedereen heeft zijn visie op de dingen", gaat de vleugelverdediger verder.

Bekerduel

Vanavond ontmoet Charleroi AA Gent in de achtste finales van de Croky Cup. Botaka ziet daarmee zijn huidig team het opnemen tegen zijn moederclub. Zelf mag hij niet meespelen, omdat dat zo in zijn huurovereenkomst is opgenomen, wat hij ergens wel jammer vindt.

Wraakgevoelens koestert Botaka naar eigen zeggen niet tegenover zijn ex-trainer: 'Vanaf het moment dat ik niet meer zijn speler ben, heb ik dus ook niks meer te bewijzen tegenover hem. Dus nee, ik wilde die match niet tot elke prijs spelen. Integendeel, het zou me plezier gedaan hebben om aan die wedstrijd mee te doen en zo mijn ex-ploegmaats terug te zien. Sommigen van hen zijn vrienden geworden.'