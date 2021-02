KV Mechelen speelt bekerkraker op het veld van Beerschot: "Rivaal? Dat is iets tussen de supporters"

Vorige maand liep Nikola Storm een vervelende spierblessure op, maar ondertussen is hij opnieuw inzetbaar voor KV Mechelen. Juist op tijd, er wacht hen een belangrijke dubbele confrontatie op het veld van Beerschot.

In het verleden waren beide ploegen grote rivalen in de strijd om promotie. De gemoederen liepen soms hoog op, maar volgens de 26-jarige flankaanvaller is dat ondertussen achter de rug : "In het verleden lagen we inderdaad in de clinch met Beerschot, maar nu is dat vooral iets tussen de fans denk ik", vertelt Storm in een interview aan Het Laatste Nieuws.

KV Mechelen kende een teleurstellend seizoen, maar de laatste weken herleeft het elftal van Wouter Vrancken weer. Stiekem leeft de droom van een plekje in de top vier nog steeds in de kleedkamer. De dubbele confrontatie op Het Kiel kan doorslaggevend zijn: "Als we twee keer winnen tegen Beerschot mogen we beginnen dromen van de beker en de play-offs."