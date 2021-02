Overvolle kalender eist hoge tol voor de grasmat van OHL: Red Flames verhuizen naar Brussel

OHL beschikt over een uitstekende grasmat, maar het drukke programma begint nu een hoge tol te eisen. Binnenkort staan er in het King Power Stadium zowel wedstrijden van de Rode Duivels als de Red Flames op het programma. De Red Flames zullen daarom uitwijken naar het Koning Boudewijnstadion.

De greenkeepers hadden donderdagochtend al aangegeven dat ze zich zorgen maken over de staat van het veld in combinatie met het drukke programma. Zij voeren nu enkele nodige werken door, maar deze hebben door de weersomstandigheden vertraging opgelopen.

De Red Flames spelen op 18 februari een oefenwedstrijd tegen Nederland aan Den Dreef, maar er is ondertussen besloten om de partij te verplaatsen naar het Koning Boudewijnstadion. Het bestuur van OHL had aangegeven dat het veld er inderdaad niet optimaal aan toe is:"Dit komt door een snelle opeenvolging van thuiswedstrijden van OH Leuven in de competitie en de beker, in combinatie met het slechte weer van de voorbije weken", klonk het via de officiële kanalen.

De Rode Duivels daarentegen komen pas op 24 en 30 maart in actie tegen Wales en Wit-Rusland. Zij zullen de werken afwachten en in het slechtste geval ook verhuizen naar het Koning Boudewijnstadion.