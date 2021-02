De Jupiler Pro League, vanaf nu ook te zien op het Amerikaanse continent

Het Belgische voetbal zal vanaf komend weekend niet alleen in eigen land te bekijken zijn, maar ook op het Amerikaanse continent. De Pro League maakte bekend dat er een deal is gesloten met ESPN om de wedstrijden in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika uit te zenden.

ESPN is een Amerikaanse kabelzender die sterk gericht is op sport en voor 80% in handen is an The Walt Disney Company. Sinds kort hebben ze ook de betalende streamingsdienst ESPN+ en op die zender zullen elke speeldag 3 wedstrijden te bekijken zijn voor de Amerikaanse fans. Rechtenhouder Eleven Sports heeft met MediaPro een overeenkomst voor 5 jaar afgerond.

"Voor de Pro League is de Amerikaanse markt een belangrijke strategische markt voor verdere ontwikkeling in de komende seizoenen. Het potentieel is enorm en we zijn bijzonder trots op de vijfjarige overeenkomst met een premiumzender als ESPN voor de Amerikaanse continenten”, vertelt Pierre François, CEO van de Pro League.

"De visibiliteit voor het Belgisch topvoetbal in Amerika zal een boost betekenen voor de mondiale bekendheid van het Belgische clubvoetbal. We kijken er naar uit om ons product samen met ESPN en Eleven in de komende jaren verder te ontwikkelen.", aldus Leander Monbaliu, CBO van de Pro League.

In België voetballen 5 Amerikanen (Miazga, McKenzie, Horvath, Hines-Ike en Durkin). Uit Zuid-Amerika spelen tal van spelers in de Jupiler Pro League.