FIFA wil WK voor clubs fors uitbreiden, maar kalender wordt grootste probleem

FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil het WK voor clubs veel uitgebreider brengen dan vroeger. Hij mikt op 24 deelnemende ploegen.

Het voorstel van Infantino is het antwoord van de Wereldvoetbalbond op de plannen voor een Europese Superliga. "Met het oog op de toekomst concentreren wij ons vooral op het WK voor clubs, met meerdere deelnemers per confederatie, omdat wij het clubvoetbal wereldwijd willen stimuleren. Daarom hebben wij eerder al beslist om uit te breiden naar een WK met 24 teams, uit alle continenten", verklaarde hij donderdag.

Meer deelnemers betekent ook meer wedstrijden en dat terwijl de kalender door de coronacrisis al overbelast is. "Het komt erop aan het nieuwe WK op de juiste manier en het juiste moment in de kalender in te plannen. Dat is niet makkelijk in deze periode, waarin de internationale agenda reeds verzadigd is. Door het uitstel van het EK en de Copa America hebben we het uitgebreide WK voor clubs in China, dat komende zomer moest plaatsvinden, reeds uitgesteld.”

In afwachting van het nieuwe toernooi besliste de FIFA eind vorig jaar dan maar om in december 2021 een WK voor clubs in Japan te organiseren, met de gebruikelijke zeven deelnemende teams. Een jaar later gaat in Qatar het gecontesteerde winter-WK van start. Of corona dan nog voor beperkt publiek zal zorgen is moeilijk in te schatten. "Het is moeilijk om voorspellingen te doen hoe de wereld er dan zal uitzien. Maar we hebben nog twee jaar: ik geloof en hoop dat tegen dan iedereen die wil gevaccineerd worden, ook gevaccineerd zal zijn. Honderd procent zekerheid bestaat niet, maar we kunnen wel in de buurt komen."