Topploegen zitten nog in de Beker van België: "Is de Croky Cup opeens populairder?"

Wint de Beker van België aan populariteit? De G5 zitten allemaal nog in de Croky Cup en speelden ook op volle sterkte.

Het valt op, in vergelijking met andere jaren, dat de G5 nog in de kwartfinales van de Beker van België zit. Is deze trofee opeens zo veel belangrijker?"Misschien is dat wel zo", zei Gert Verheyen bij Sporza. "En dat ondanks een drukke kalender, waardoor je net zou kunnen verwachten dat ze roteren."

En dus zou er wel eens een stevige finale kunnen volgen. "Alle grote ploegen zijn door naar de kwartfinales, behalve Antwerp, maar zij sneuvelden tegen een andere grote ploeg. Alle ploegen hebben de beker in elk geval serieus genomen. Ik gok op een finale tussen twee grote clubs in de beker dit jaar. Ik denk niet dat de ‘kleinere clubs’ Eupen, KV Mechelen en Cercle het gaan overleven tot in de finale. Dan zouden ze al moeten beginnen met een stunt in de kwartfinales."

En dan kom je automatisch ook bij de vraag of blauwzwart de dubbel kan pakken. “De dubbel voor Club Brugge? Club heeft meteen een zware dobber in de kwartfinales, want gaan winnen op Standard is geen sinecure."