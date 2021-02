Cercle Brugge kan niet rekenen op drie spelers voor het duel tegen Anderlecht

Morgenavond kijken Cercle Brugge en Anderlecht elkaar in de ogen maar Cercle Brugge gaat dit zonder drie van zijn spelers moeten doen.

Cercle Brugge en Anderlecht ontmoeten elkaar morgenavond. De trainer van Cercle Yves Vanderhaegen zal alvast niet kunnen rekenen op drie van zijn spelers.

Charles Vanhoutte moest afgelopen week de training voortijdig staken met een hamstringblessure. Cercle houdt hem dit weekend aan de kant zodoende hij volledig kan herstellen en er geen scheur ontstaat in zijn hamstring. Dimitar Valkovski heeft een blessure aan de dij en is verplicht om rust te nemen. Tot slot is er nog Hannes Van Der Bruggen die een handblessure heeft opgelopen. Er is nog geprobeerd om hem speelklaar te krijgen door middel van een brace aan de hand maar hij ondervond teveel hinder van de blessure.

Het is de bedoeling van de medische staf van Cercle Brugge om deze drie spelers speelklaar te krijgen voor de belangrijke wedstrijd in en tegen Moeskroen van volgende week.