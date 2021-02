Officieel: ook het duel tussen Charleroi en Club Brugge wordt afgelast

Het duel tussen Charleroi en Club Brugge wordt afgelast. Het veld is nog steeds deels bevroren. Het was lang wachten op een definitieve beslissing, maar die komt er nu toch. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Het zal afwachten worden want Club Brugge heeft een overvolle agenda.

Zondagmiddag maakte Charleroi al duidelijk dat de kans klein was dat er gespeeld ging kunnen worden. Het veld was deels bevroren. Na een inspectie werd er meteen vastgesteld dat er twee gevaarlijke zones op het veld waren, waarvan het doelgebied. Er is nog geen nieuwe datum uitgekozen, de vorige afgelaste wedstrijden worden woensdag afgewerkt, maar voor Club Brugge is die datum onmogelijk omdat ze daags nadien het Europa League-duel op het veld van Dynamo Kiev moeten spelen. Het zal zoeken worden naar een nieuwe datum, de kalender van blauw-zwart zit namelijk overvol. 🚨 Après une toute dernière inspection par le corps arbitral, le match de ce soir face au @ClubBrugge est remis. Deux parties du terrain, dont la surface de but devant la T2, ont été jugées trop dangereuses.#RCSC #CHACLU pic.twitter.com/zmgdpNKbHU — RCSC Official (@SportCharleroi) February 14, 2021





