Vandenbempt niet te spreken over uitgestelde matchen: "Voetbal maakt een slechte beurt"

Dit weekend werden maar liefst drie wedstrijden in de Jupiler Pro League uitgesteld. Bij analist Peter Vandenbempt gaat dit er niet in.

Charleroi was vandaag de laatste wedstrijd die dit weekend uitgesteld werd. "Charleroi heeft het minste van de twee systemen, een pseudosysteem als je het mij vraagt: een tentzeil wordt over het veld gezet en daar wordt warme lucht onder geblazen. De warme lucht moet er dan voor zorgen dat de ondergrond niet bevriest", zegt Vandenbempt aan Sporza. “Als je dat systeem gebruikt in optimale omstandigheden en er een hele week hard mee werkt, zoals Union dat tegen Anderlecht heeft gedaan, dan heb je een redelijk aanvaardbaar en bespeelbaar veld."

Bij KV Oostende is het niet goed gebruikt, zo meent Vandenbempt. "Maar als je het slecht gebruikt of te laat, dan heb je een groot probleem. Zo zei KV Oostende dat het zijn systeem woensdag had aangezet, maar toen was het al 2 à 3 dagen -10 graden. De zijkanten van het veld kun je dan niet meer ontdooien. "Bovendien heeft KVO zaterdagochtend al vroeg het tentzeil weggehaald en kon de zon niet aan de strook voor de hoofdtribune. Het was amateuristisch gepruts en dan krijg je een situatie waarbij de ref niet anders kan dan de wedstrijd af te gelasten."

En dat precies in het eerste weekend dat de Jupiler Pro League in de Verenigde Staten te zien was. “Ons voetbal maakt een bijzonder slechte beurt, uitgerekend in het weekend waarin onze matchen voor het eerst op de Amerikaanse tv te zien zijn. Ik hoop dat ze dat gezeur met stoelen en zeilen ginds niet gezien hebben. Het was geen fraai beeld."