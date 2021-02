Icoon ziet Club Brugge héél ver geraken in de Europa League: "Een finale? Waarom niet?"

Zijn er nog mensen die twijfelen dat Club Brugge dit seizoen de titel weer gaat pakken? Blauw-zwart steekt er met kop en schouders bovenuit. Maar ook Europees zijn ze nog in de running. Tot waar kunnen ze daar geraken? Héél ver, meent icoon Philippe Vande Walle.

Vande Walle speelde in 1988 zelf een halve finale met Club in de toenmalige UEFA Cup. Ook dit seizoen schrijft hij hen voor zo'n prestatie niet af. “Spelers als Mata, Lang, Vormer en Vanaken zijn outstanding, maar alles wordt opgevangen in een collectief. Clement benadrukt het in elke speech. Dat is tegenwoordig belangrijk om iedereen scherp te houden. Iederéén bluv goan, de hele club, in alle geledingen. Ons succes destijds was ook deels gebaseerd op vriendschap, cohesie en karakter. We waren van niets en niemand bang en bleven altijd gaan", klinkt het in Krant van West-Vlaanderen.

"De exponent van het huidige Club is voor mij Mata: een Franstalige speler die zich aanpaste, plezier uitstraalt en mentaliteit en kwaliteit brengt. Met wat Club in de Champions League leerde, denk ik wel dat het voorbij Kiev kan geraken en in de Europa League tot een verrassing in staat is. Sindsdien is de kern trouwens alweer versterkt. Ik weet niet of een finale dit jaar haalbaar is, maar ik zou zeggen: waarom niet? Al zouden ze met de 12de man in het stadion meer kans maken om te stunten.”