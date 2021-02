Pérez scoort al voor blauw-zwart maar Vanzeir doet Union de bekeruitschakeling toch vergeten

Dante Vanzeir heeft leider Union naar de drie punten gestuwd in 1B. Met twee doelpunten keerde de aanvaller een scheve situatie recht, want Club NXT was eerst op 0-1 gekomen. Uiteindelijk werd het nog 3-1 in het Joseph Mariënstadion.

Club Brugge haalde recent Daniel Pérez in huis en stalde de Venezolaan bij Club NXT in 1B. Welgeteld drie minuten had die nodig om de netten te laten trillen: van een binnenkomer gesproken. Aan het eind van de wedstrijd moesten de bezoekers wel zonder punten naar huis.

Vanzeir scoort voor en na rust

Het was even kijken hoe Union zou reageren, nadat het in de beker toch wel een tik kreeg door van grote buur Anderlecht een 0-5 om de orgen te krijgen. In de ontmoeting met Club NXT was Union wel kwalitatief de betere papieren. En vooral: het had Dante Vanzeir. Die maakte op het kwartier al gelijk en scoorde kort na de pauze ook nog de 2-1.

Union breidde in de slotfase zijn voorsprong nog uit met de 3-1 van Burgess. Het kostte wat moeite om zich te ontdoen van de hekkensluiter in 1B, maar leider Union pakt dus toch de drie punten.