Opnieuw slecht nieuws voor Aleksandar Mitrović: aanvaller is besmet met het coronavirus

Problemen voor Aleksandar Mitrović. De aanvaller van Fulham heeft namelijk positief getest op het coronavirus. De Serviër, die in het verleden nog in de Belgische competitie bij Anderlecht actief was, moet zo in quarantaine.

Aleksandar Mitrović kreeg begin januari al heel wat kritiek, nadat hij de Britse gezondheidsregels had overtreden om het nieuwe jaar te vieren. Nu heeft de aanvaller slecht nieuws gekregen, want hij heeft positief getest op het coronavirus. Fulham maakte het nieuws zelf bekend. Zo lijkt Mitrović al zeker de wedstrijden van de komende dagen tegen Burnley en Sheffield United te missen. De Serviër heeft het dit seizoen moeilijk om een basisplaats af te dwingen en is voorlopig goed voor 2 doelpunten en 3 assists in 18 wedstrijden.