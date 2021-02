Club Brugge betaalde vier miljoen euro voor anderhalf seizoen Bas Dost: "De club heeft een risico met mij genomen"

Club Brugge betaalde deze winter vier miljoen euro voor Bas Dost. Opvallend: de Nederlander tekende een contract voor amper anderhalf seizoen. Dat is een bewuste keuze.

“Dat contract wil niet zeggen dat ik niet langer wil blijven”, verduidelijkt Bas Dost meteen in Het Laatste Nieuws. “Ik besef dat vier miljoen euro een redelijke som is voor een speler van 31 jaar die een contract voor anderhalf seizoen wil tekenen. Club Brugge heeft een risico genomen met mij.”

Toch was dat korte contract één van de voorwaarden van de Nederlandse aanvaller. “Het was alleszins een bewuste keuze. Ik wil eerst en vooral eens kijken waar ik zelf sta. Bovendien wou ik absoluut niet naar een club gaan waar ik me niet goed zou voelen.”

Bij Sporting Lissabon is er iets gebeurd waardoor ik alle plezier ben verloren

“Bij Sporting Lissabon is er iets gebeurd waardoor ik alle plezier ben verloren”, besluit Dost. “Na een training stonden er ineens fans in onze kleedkamer. Ze staken vuurwerk af en één van hen sloeg me knock-out. Ik heb mijn contract in Portugal niet verbroken omdat mijn dochtertje net geboren zou worden, maar het was verschrikkelijk om iedere dag naar de club te rijden.”