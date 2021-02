Europa League-duel van Club Brugge ook in gevaar? 'Temperatuur in Kiev zakt tot -20 graden celsius"

De extreme vrieskou zorgt niet alleen in de Jupiler Pro League voor de nodige problemen. Ook de Europese competities lijken deze week slachtoffer te worden van de koude temperaturen. Club Brugge ziet mogelijk zelfs opnieuw een wedstrijd in het water vallen.

Woensdagochtend neemt Club Brugge het vliegtuig richting Oekraïne. Daar zullen zij zich voorbereiden op het belangrijke Europa League-duel tegen Dynamo Kiev. Maar het is mogelijk dat blauw-zwart ook daar niet in actie komt. Het zou donderdag tijdens de wedstrijd tot -20 (!) graden celsius kunnen vriezen in Kiev.

Volgens Het Nieuwsblad kunnen voetbalploegen een wedstrijd weigeren te spelen als de temperatuur onder de -15 graden celsius zakt. Als Dynamo Kiev of Club Brugge beroep doen op deze mogelijkheid, dan kan de UEFA niets anders dan een nieuwe datum zoeken. Al zal de UEFA proberen er alles aan te doen om de wedstrijd wel te spelen.