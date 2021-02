Wouter Vrancken kijkt liever naar de collectieve prestatie, maar toch heeft vooral één speler indruk op hem gemaakt: "Het is ongelooflijk wat die heeft gedaan"

KV Mechelen haalde het dit weekend met 1-2 op het veld van Beerschot. Walsh en Druijf waren de doelpuntenmakers voor de bezoekers, maar Vrancken had heel wat lovende woorden voor een andere speler binnen zijn ploeg.

Zo heeft Kerim Mrabti heel wat indruk gemaakt op de trainer van KV Mechelen. "Ik doe het niet graag, maar vandaag pik ik Mrabti eruit. Hij begon links, maar door de inbeng van Storm kwam hij naar het centrum en uiteindelijk speelde hij ook nog rechts. Hij voerde zijn taken perfect uit en toont inzet", aldus Wouter Vrancken.

"Ik weet niet of hij vermoeidheid kent, want in het slot kwam hij nog mee verdedigen en een schot afblokken aan de zestien. Het is ongelooflijk wat hij vandaag heeft gedaan. Het was een goede collectieve prestatie, maar hem wil ik benadrukken", waren de lovende woorden van Vrancken na de wedstrijd.