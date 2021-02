Lommel pakt in extremis punt bij Westerlo, maar Limburgers hadden moeten winnen na onterecht afgekeurd doelpunt

KVC Westerlo en Lommel SK hebben de punten vanavond gedeeld. De thuisploeg had dan wel de kans om naar de tweede plaats in het klassement te wippen, maar het waren de groenhemden die eigenlijk hadden moeten winnen.

Glenn Neven bezorgde Lommel SK in extremis een punt. Lukas Van Eenoo had KVC Westerlo na de koffie op voorsprong gezet, maar in de slotfase werd het alsnog een gelijkspel.

De Kempenzonen vergeten over RFC Seraing naar de tweede plaats te springen, maar eigenlijk had Lommel moeten winnen. De groenhemden zagen een doelpunt onterecht afgekeurd voor buitenspel.