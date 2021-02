Miguel Van Damme blijft vechten: "Elke goede dag is een gewonnen dag"

Het verhaal van Miguel Van Damme, doelman van Cercle Brugge, is iedereen ondertussen al wel bekend. De 27-jarige Van Damme strijdt tegen leukemie en dat wordt er niet makkelijker op. De geboorte van zijn dochtertje, die eind mei gepland wordt, is momenteel zijn grootste drijfveer.

Het verhaal van Cercle-doelman Miguel Van Damme is op zijn minst pakkend te noemen. Eind 2016 werd er voor het eerst leukemie vastgesteld bij Van Damme en sindsdien is het een verhaal met veel ups en downs geweest.

Eindeloze strijd

Hij versloeg leukemie in januari 2019 en werd volledig genezen verklaard door de artsen. Dat bleek echter te mooi om waar te zijn want vijf maanden laten herviel Van Damme terug om dan begin 2020 nog eens een tweede keer te hervallen.

Maar ook toen werd het probleem aangepakt en een immunotherapie leek oplossing te bieden. Hij heeft zo in juni 2020 zelfs een paar keer meegetraind met zijn ploegmaats bij Cercle maar amper een paar maanden later in september was het kwaad helemaal geschied.

Emotionele boodschap

Via Instagram liet Van Damme toen in een emotionele boodschap weten dat hij elke mogelijke behandeling had gehad en dat geen enkele bleek aan te slagen. De Cercle-doelman kondigde toen ook aan dat hem zo lang mogelijk in leven houden, tot er iemand ergens met een nieuwe behandeling komt, de enige nog resterende optie was.

Hoop

Sportweekend besloot Van Damme nog eens op te zoeken om te checken hoe het nu met hem gaat. Die liet hen weten dat hij nog steeds hoopvol blijft voor de toekomst, zeker met de komst van een dochtertje in het vooruitzicht. "De geboorte is eind mei voorzien. Zo lang is dat niet meer. Zolang ik me goed voel en mijn lichaam kan het aan, gaan we ervoor blijven gaan"? zegt hij aan Sporza.

Hij vertelde ook over hoe de dokters het slechte nieuws aan hem brachten: "Zeker de laatste keer dat je het nieuws krijgt dat de leukemie daar weer is, weer in het beenmerg, zijn ze wel eerlijk en zeggen ze dat het bijna niet meer mogelijk is om erdoor te komen", vertelt de Cercle-doelman.

Familie

Ook zijn vrouw Kyana Dobbelaere, tevens ook zijn rots in de branding, was tijdens het interview aanwezig. "Elke goede dag is een gewonnen dag. Ik hoop dat we samen met ons kindje, de familie en de vrienden nog lang kunnen genieten van alle mooie momenten die er zijn, want het kan snel omslaan", weet ook zij.

Van Damme beseft naar eigen zeggen ook hoe belangrijk zij is voor hem: "Ze heeft altijd de goede, maar ook de heel moeilijke momenten meegemaakt. Het is te zot voor woorden dat ze hier nog altijd zit. Ik heb alleen maar respect daarvoor en ben heel gelukkig dat zij nog altijd naast me staat.”

"Maar" voetbal

Het verhaal van Van Damme kent ook geen kleur. Dat bleek ook toen Club Brugge-supporters spandoeken hadden gemaakt voor hem.

"Het is leuk dat je weet dat voetbal "maar" voetbal is. Als er zoiets gebeurt, denkt ik dat iedereen dat toch wel aangrijpt, ook al zijn we zogezegd rivalen. Maar er is meer dan voetbal", zegt de Cercle-doelman.

Dieptepunt

Van Damme onderging in het ziekenhuis ook al enkele zware quarantaines in functie van zijn behandeling. "Dat is zwaar afzien. Zeker de laatste twee quarantaines die ik heb gedaan. Toen was het altijd op het nippertje, zeker mentaal. Die vierde week ingaan en het gevoel hebben dat je daar nog niet meteen naar huis mag", vertelt Van Damme.

Toekomst

Maar kijk, opgeven is nog altijd niet aan de orde bij de Cercle-doelman die kracht haalt uit zijn vrouw en de geboorte van zijn dochtertje. "Stel dat alles nog goed komt, wil ik nog heel veel mooie momenten hebben met mijn vrouw en mijn kindje. Dat is prioriteit. Ook met de rest van mijn familie en vrienden”, klinkt het.

Over profvoetbal wordt ondertussen al een tijdje niet meer gesproken ten huize Van Damme. “We zien wel met het voetbal, hoe dat nog verloopt, of ik nog fit genoeg geraak voor profvoetbal. Maar mijn familie en vrienden zijn mijn prioriteit", verzekert een dappere Van Damme.

Bekijk hier de emotionele boodschap die Van Damme in september vorig jaar zelf de wereld instuurde: