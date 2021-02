Referee Department geeft uitleg over buitenspelfase in Beerschot-KV Mechelen: "Wij hadden niet dezelfde beelden als de video-analisten"

Bij Beerschot stonden ze op hun achterste poten na de winning goal van KV Mechelen. Terecht, zo bleek later, want er was wel degelijk sprake van buitenspel. Maar hoe kon de VAR dat nu niet gezien hebben als de clubs wel direct de fout zagen? De uitleg kwam vandaag van het Referee Department.

Er scheelt toch nog het één en ander met de VAR, om het eufemistisch uit te drukken. Het Referee Department bevestigt dat er geen fout is gemaakt in het busje omdat... "ze niet over de correcte beelden beschikten".

“De VAR heeft enkel toegang tot de tv-beelden die geleverd worden door de rechtenhouder (Eleven Sports, nvdr.) en om buitenspelsituaties te checken, moet men een compleet beeld hebben van de aanvallers en verdedigers op het moment dat de bal wordt gespeeld", klinkt het. "Helaas werd in dit geval dat complete beeld niet geleverd. Zo kan er volgens het VAR-protocol onvoldoende bewijs worden geleverd voor een clear error."

Maar zowel Beerschot als KV Mechelen hadden wel gezien dat er sprake was van buitenspel. Zelfs bij Malinwa gaven ze achteraf gezamelijk toe dat de goal afgekeurd had moeten worden. "De beelden die na de match door een hudl-camera werden getoond, had de VAR tijdens de wedstrijd op geen enkel moment tot zijn beschikking”, aldus het Referee Department.

De hudl camera is een systeem waar de clubs zelf in investeren. Het is een onbemande camera die het spel volgt en de beelden onmiddellijk ter analyse doorstuurt naar een computer. Het systeem heeft een heel hoge resolutie en is in breedbeeld. Het is veel preciezer dan de camerabeelden die geschoten worden voor tv.